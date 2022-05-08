العيداني يكشف موعد أول جلسة برلمانية بعد التعطيل

2022/05/08 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو مجلس النواب غسان العيداني، الأحد، موعد أول جلسة للبرلمان بعد تعطيله لأكثر من شهرين.وقال العيداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الصراعات السياسية واختلاف وجهات النظر بين رؤساء الكتل انعكست بشكل سلبي على مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “البرلمان يستأنف جلساته بعد انتهاء مهلة الصدر للنواب المستقلين”.وأضاف أن […]

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