أكاديمي يروي معاناته للحصول على لقاح داء الكلب بمستشفيات العراق!

2022/05/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

روى الاستاذ في كلية الهندسة جامعة ديالى، احمد عباس فاضل الساعدي، اليوم الأحد، معاناته للحصول على لقاح داء الكلب في مستشفيات المحافظة الحكومية وبعض مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال الساعدي، في منشور على صفحته في فيسبوك: "هاجم كلب مصاب بفيروس الكلب داري وأصاب ابني واختي داخل منزلي في ناحية العبارة قرية القواعد 15 كم شمال شرق بعقوبة وعلى الفور قمت بنقلهم الى مستشفى بعقوبة التعليمي لأخذ اللقاح وعند وصولي الى المستشفى واذا بي أتفاجأ بخبر الطبيب المعالج بعدم وجود القاح في المستشفى".

وأضاف: "وعندما سألته عن المكان الذي اجد فيه اللقاح اخبرني بعدم وجود اللقاح في كل مستشفيات المحافظة والحل الوحيد هو الذهاب الى محافظة كركوك أو محافظة بغداد ربما يمكننا ان نحصل عليه، قمنا ومن خلال اقاربنا في بغداد تبين انه لا يوجد اللقاح في مدينة الطب (مستشفى بغداد ) ولكن من المحتمل وجوده في مستشفى اليرموك التعليمي".

وتابع: "وبعد نفاذ كل المحاولات وفي تمام الساعة العاشرة مساءً توجهت الى بغداد وبصحبتي ابني واختي في محاولة الحصول على اللقاح والحمد لله حصلنا على اللقاح في مستشفى اليرموك التعليمي".

وخاطب وزير الصحة، بالقول: "ان كان ليس بإمكان الوزارة توفير اللقاح في كل المحافظات وتنظيم عملية توزيعه بين المحافظات فيمكن الاستعانة بجهات متخصصة بهذا المجال".

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