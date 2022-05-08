مقتل وإصابة خمسة اشخاص بنزاع مسلح شمالي بغداد

2022/05/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل واصابة خمسة اشخاص بنزاع مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نزاعا عشائريا اندلع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن حي البساتين في منطقة الشعب".

وأضاف ان "النزاع اسفر عن مقتل شخصين واصابة ثلاثة آخرين بجروح"، مشيرا الى ان "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث في محاولة لتهدئة الوضع واعتقال المتسببين".

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