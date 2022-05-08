العراق يعزي قطر بوفاة اللاعب الدولي عادل الملا

2022/05/08 | 17:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارسل الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاحد، برقية تعزية إلى نظيره القطري بوفاة اللاعب الدولي السابق عادل الملا.وجاءت برقية اتحاد الكرة على النحو الاتي: “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساةِ إلى الاتحاد القطري لكرة القدم لوفاةِ لاعب المُنتخب القطري السابق عادل الملا الذي يعدُّ من اللاعبين المؤثرين الذين تركوا […]

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