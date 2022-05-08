العراق يتعاقد مع أميركا وفرنسا لاستيراد مدافع بعيدة المدى

2022/05/08 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم

(الأحد) نقلاً عن قائد عسكري كبير قوله

إن وزارة الدفاع أبرمت عقوداً مع

الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد

أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية.

وأضاف أن أسلحة المدفعية بعيدة الم

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