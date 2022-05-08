2022/05/08 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس بشار الأسد اليوم زيارة عمل

إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى

خلالها السيد علي الخامنئي المرشد

الاعلى في إيران، وإبراهيم رئيسي رئيس

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تناولت اللقاءات العلاقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يبحث في طهران مع "الخامنئي ورئيسي" التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يبحث في طهران مع "الخامنئي ورئيسي" التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).