العراق يسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

2022/05/08 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دون وقوع أي حالة وفاة خلال الساعات

الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها

اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ

انتشاره بلغ 2325614 إص

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