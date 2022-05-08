تفاعل واسع مع مبادرة منطقة بصرية لتحويل ارصفتها لواحة خضراء (صور)

2022/05/08 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا الناشطون الى استمرار عملية زراعة الاشجار لمواجهة الجفاف والتغيرالمناخي.

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