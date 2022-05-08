برلماني كردي يدعو لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم

2022/05/08 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..طالب عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الأحد، بالالتزام بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالكامل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال أنور في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “عدم التزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط وغاز الإقليم، يعني استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة”.وأضاف […]

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