رويترز: أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

2022/05/08 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع، الأحد، لوكالة رويترز إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تبدأ هذا الأسبوع في رحلة من المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.

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