2022/05/08 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الخبير القانوني عباس الجبوري، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قادرة على اتخاذ قرار مناسب لمعالجة أزمة الانسداد السياسي الحاصل، فيما اعتبر العملية السياسية الحالية تحتاج إلى طبيب جراح يقوم بعملية قسطرة لفتح الانسداد الراهن.وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الطبقة السياسية التي تحكم الشعب لا تحترم القانون ولا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: العراق بحاجة إلى جراح لقسطرة الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: العراق بحاجة إلى جراح لقسطرة الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).