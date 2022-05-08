قبل جلسة الأربعاء.. الإطار يكشف مفاجأة تتعلق بعدد نوابه في البرلمان

2022/05/08 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، أن التفاهمات الايجابية رفعت مقاعد تحالفه الى 170 نائبا في مجلس النواب.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاسبوعين الماضيين كانت اللقاءات جيدة وخرجت بتفاهمات مهمة مع نواب من قوى متعددة بينهم مستقلين الذين عبروا عن دعمهم لمشروع ومبادرة الاطار لوجود نقاط مشتركة كثيرة بالاضافة الى ايمانهم بقدرة التحالف على المضي بالعملية السياسية باتجاه يحل الانسداد ويدفع الى تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "التفاهمات الايجابية رفعت مقاعد تحالف الاطار الى 170 في مجلس النواب وهناك اخبار سعيدة اخرى ستعلن في الايام المقبلة عن انخراط نواب اخرون داخل التحالف بينهم مستقلون".

وأشار الى أن "الاطار تجاوز عتبة النصف زائد واحد بالوقت الراهن وهو مستمر في مناقشاته مع بقية القوى حول مبادرته الاخيرة التي تمثل مسار واضح المعالم للخروج من الانسداد السياسي في البلاد".

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