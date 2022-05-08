لمسة وفاء من نادي الحشد الشعبي تجاه المدرب الراحل أحمد دحام

2022/05/08 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر نادي الحشد الشعبي الرياضي، تعيين نجل المدرب الراحل أحمد دحام ضمن ملاكات النادي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي الرئيس الفخري لنادي الحشد الشعبي فالح الفياض، وافق على تعيين حمزة احمد دحام نجل المدرب الراحل وتفريغه للعمل ضمن الملاكات الإدارية لنادي الحشد الشعبي”.واوضح […]

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