ميسان تسجل اول إصابة بالحمى النزفية

2022/05/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ميسان ، الاحد ، عن

تسجيل اول اصابة مؤكدة بالحمى النزفية

في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور علي

محمود العلاق " بعد إجراء الفحوصات

المختبرية في مختبرات تخصصية في وزارة

الصحة ،تم

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