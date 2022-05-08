البرلمان العراقي يحدد موعد الجلسات وجدول الأعمال

2022/05/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب، يوم الاحد،

تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد،

وتحديد موعد الجلسات البرلمانية وجدول

أعمالها.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في

بيان صحفي، ان رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي ون

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