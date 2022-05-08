“نفسانيون بلا حدود”: لهذا السبب يتمتع السياسيون العراقيون بصحة نفسية وجسدية عالية

2022/05/08 | 18:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فسر رئيس منظمة نفسانيون بلا حدود، كمال خيلاني سبب تمتع الطبقة السياسة بأقصى درجات الصحة النفسية والجسدية.وقال الخيلاني، في منشور على صفحته في الفيسبوك إن “التجاهل في بعض المواقف، حسب علم النفس يعد واحدا من دعائم الصحة النفسية في حين يعد مهددا للصحة النفسية لمن يتم تجاهله”.وأضاف، أن “السياسيين في العراق […]

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