بالصور.. الأصفر يقتحم أحد أسواق الكوت

2022/05/08 | 18:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رفع التجاوزات في عدد من شوارع المدينة.

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