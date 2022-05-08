امريكا والغرب واسرائيل يسعون لخلق تنظيم ارهابي من النازيين الجدد في اوكرانيا

2022/05/08 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشفت مجموعة من التقارير للعديد من الوكالات العالمية ان الولايات المتحدة والغرب والكيان الاسرائيلي يسعون لخلق ما يشبه تنظيم القاعدة من خلال دعم مجاميع المتطرفين والنازيين الجدد من كتيبة آزوف الاوكرانية .وذكرت التقارير التي ترجمتها وكالة / المعلومة /، أن ” بعض الإشارات مثل التعليقات التي أدلى بها سياسيون مقربون من دائرة […]

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