في لقائه الأسد.. خامنئي يعلق على قادة

2022/05/08 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته إلى طهران.

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