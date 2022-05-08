تدهور مستمر منذ 17 شهرا.. مسح يكشف تراجعا اقتصاديا في مصر

2022/05/08 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مسح، الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكمش في أبريل الماضي، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

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