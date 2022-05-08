الجو المغبر يفاقم التعب.. دعوة برلمانية للقائد العام تخص نظام البديل

2022/05/08 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاحد، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتطبيق نظام البديل للجيش العراقي تزامناً مع موجات الغبار التي قد تستغلها المجاميع الارهابية.

وقال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نشد على سواعد قواتنا المسلحة فإننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الايعاز الى رئيس أركان الجيش لتطبيق نظام البديل الذي من شأنه ان يسهم في خلق حالة من التوازن في الواجبات ورفع معنويات المقاتلين".

وأضاف "اننا نؤكد على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لجميع الصنوف الأمنية والعسكرية تزامناً مع موجات الغبار التي قد تستغلها المجاميع الارهابية في زعزعة الأمن والإستقرار في محافظات العراق".

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