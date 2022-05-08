2022/05/08 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O0holPAnZqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رابطة الصحافة الرياضية تدعو الى إبعاد التدخلات السياسية والمشاكل الشخصية عن نادي الديوانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رابطة الصحافة الرياضية تدعو الى إبعاد التدخلات السياسية والمشاكل الشخصية عن نادي الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).