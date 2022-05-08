2022/05/08 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: alIr-i_yd8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصحر العراق.. تصحر و فساد و سوء ادارة تقتل العباد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصحر العراق.. تصحر و فساد و سوء ادارة تقتل العباد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).