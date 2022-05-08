“موقفه منحاز”..نائب ينتقد دور الحلبوسي في تشكيل الحكومة

2022/05/08 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أتخذ موقف منحاز بدل الحيادية في ملف تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصالحي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “رئيس البرلمان لم يقف موقف المحايد في […]

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