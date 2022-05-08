2022/05/08 | 18:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحماية الاجتماعية تطالب البرلمان باضافة مبلغ ترليون و519 مليار دينار "وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحماية الاجتماعية تطالب البرلمان باضافة مبلغ ترليون و519 مليار دينار "وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).