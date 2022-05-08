نادي الكرخ يضع شرطاً للتفاوض مع الاندية الراغبة بضم “قوقية”

2022/05/08 | 18:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وضع نادي الكرخ الرياضي، شرطاً أمام الاندية الراغبة بالتعاقد مع نجمه حين عبد الكريم “قوقية”.وقال رئيس النادي شرار حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب حسن عبد الكريم أصبح محط أنظار العديد من الاندية الكبرى في العراق وهناك أيضاً عدة عروض خارجية”.واوضح أن “إدارة نادي الكرخ لن تقف في طريق احتراف […]

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