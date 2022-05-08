حقوق: مبادرة الإطار طوق نجاة للخروج من الانسداد السياسي

2022/05/08 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبرت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية التي أطلقها الإطار التنسيقي “طوق نجاة” للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، فيما دعت القوى السياسية للنظر لمصلحة الشعب العراقي أولا.وقال رئيس الكتلة النائب حسين هاشم العامري في بيان تلقته /المعلومة/، إن “المبادرة الأخيرة تعّد امتدادا للمبادرات السابقة والهدف الرئيس منها إنهاء الأزمة السياسية […]

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