2022/05/08 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يصل إلى كربلاء المقدسة.

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