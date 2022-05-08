2022/05/08 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فلسطنيين اثنين يشتبه في قتلهما ثلاثة أشخاص في هجوم بمنطقة إلعاد بوسط إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسرائيلية تعتقل 2 يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد الإرهابي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسرائيلية تعتقل 2 يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).