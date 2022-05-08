الصحاف: إشادة دولية بتقرير عراقي يعنى بمناهضة التعذيب

2022/05/08 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتقرير العراق الثاني المعني باتفاقية مناهضة التعذيب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة مناهضة التعذيب في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بتقرير العراق الثاني المعني باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تمت مُناقشته يوميّ 26- 27/ 04/ 2022، في قصر ولسن بمقر المفوضية في مدينة جنيف".وأضاف، أن "خبراء اللجنة أشادوا بالتدريب الذي تقدمه المؤسسات الحكوميّة العراقيَّة في كليات الشرطة والجيش، وقدموا أسئلة تتعلق بمتابعة التزام العراق ببنود الاتفاقية الدوليَّة المعنية بمناهضة التعذيب".

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