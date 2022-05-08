المبعوثة الأميركية للأمم المتحدة: سنواصل تزويد الأوكرانيين بما يحتاجونه

2022/05/08 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع أوكرانيا وغيرها لتوثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب.

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