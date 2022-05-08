أرسنال يفوز على ليدز يونايتد ويعزز حظوظه للمشاركة بدوري ابطال اوربا القادم

2022/05/08 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد عزز نادي ارسنال، اليوم الاحد، حظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على ليدز يونايتد (2-0)، ضمن الدوري الانكليزي الممتاز. ‏حقق آرسنال فوزًا هامًا على نظيره ليدز يونايتد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.وتمكن ارسنال في 10 دقائق فقط من تسجيل هدفين عن طريق المهاجم إيدي نيكيتاه في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، ولم يتمكن ليدز يونايتد الخروج من مناطقة.وفي الدقيقة 27 أصبحت المباراة أصعب على ليدز يونايتد، بعد طرد لوك أيلينج، بعدما عاد الحكم لتقنية الـVAR ويلغي البطاقة الصفراء لتدخله على أوديجارد، ويلعب ليدز بـ 10 لاعبين.واصل محمد النني ورفاقه تهديد مرمى ليدز يونايتد، ومع تألق ميليه حارس الضيوف استمرت النتيجة 2/0، قبل أن يسجل دييجو يورينتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66.ظل آرسنال يسيطر على الكرة لكنه لم يتمكن من قتل المباراة بالهدف الثالث، مع قلق وتوتر لـ ميكيل أرتيتا، قبل أن يتنفس الصعداء بعد صافرة الخكم بنهاية المباراة.فوز آرسنال رفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام الخامس، مما يجعل الجانرز يضع قدمًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما ليدز يواصل المعاناة ويستمر في المركز الثامن عشر، الهابط للدرجة الأولى، برصيد 34 نقطة.

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