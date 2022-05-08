الفتح بشأن حكومة المستقلين: لن يستطيعوا تشكيلها بحسب رؤية الصدر وستنهار

2022/05/08 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد، أن المستقلين غير قادرين على تشكيل الحكومة بالطريقة التي طرحها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فيما راهن على انهيارها بأي ساعة ان تشكلت.

وقالت عضو التحالف، سهيلة السلطاني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مبادرة الإطار التنسيقي تضمنت اختيار رئيس وزراء مستقل ومقبول من الجميع للذهاب الى تشكيل الحكومة".

وأضافت السلطاني، أن "التيار الصدري رمى الكرة في ملعب المستقلين بطريقة غير صحيحة حيث ان المستقلين لا يستطيعون بمفردهم تشكيل الحكومة، وحتى لو تمكنوا بطريقة أو بأخرى فستكون ضعيفة ومهددة بالانهيار بأي ساعة".

وتابعت، أن "ما يمر به العراق اليوم هو انسداد سياسي حقيقي بسبب فشل التحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة من جانب ورفضه للمفاوضات مع الكتل الاخرى من جانب آخر".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اطلق مبادرة دعا فيها المستقلين الى تقديم مرشحهم لرئاسة الحكومة خلال مدة 15 يوما.

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