2022/05/08 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ntcY8wvHII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استثناء حق خريجي الصحة.. كوادر صحية وتمريضية تزلزل تويتر بهاشتاكات تُطالب بالتعيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استثناء حق خريجي الصحة.. كوادر صحية وتمريضية تزلزل تويتر بهاشتاكات تُطالب بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).