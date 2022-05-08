2022/05/08 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي بي أس نيوز الامريكية ، الاحد، ان تسريبات لعدد من الوثائق المهمة للمحكمة العليا المتعلقة بحق الاجهاض بينت انعدام ثقة الجمهور بالحكومة والمؤسسات الامريكية وعد ثقتهم ايضا في الشركات الكبرى والنقابات والمدارس العامة وفي الواقع ، لديهم وجهات نظر سيئة حول عمل الديمقراطية نفسها.وذكر التقرير الذي ترجمته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات المحكمة العليا تكشف عدم ثقة الجمهور بالحكومة الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات المحكمة العليا تكشف عدم ثقة الجمهور بالحكومة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).