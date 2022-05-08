شاهد.. آثار قصف روسي على مدرسة أوكرانية راح ضحيتها نحو 60 شخصًا

2022/05/08 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الروسية مدرسة في قرية بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك بأوكرانيا، وقتل فيها على الأرجح 60 شخصًا من بين 90 شخصًا كانوا يحتمون داخلها من الهجمات الروسية، وفقًا لمسؤول في لوغانسك.وتقع القرية على بعد حوالي 10 كيلومترات أو نحو ذلك من الخطوط الأمامية والتي كانت في الأيام القليلة الماضية مسرحًا لشن الهجمات عليها.وفي تقرير إيزا سواريز مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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