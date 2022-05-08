مدرب ليفربول يرفض

2022/05/08 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المدرب يورغن كلوب، في حديثه مع الصحافة، بالتوقف عن التصرف مع تعادل فريقه ليفربول مع توتنهام، السبت، وكأنها "جنازة"، مشددا على النظر إلى "ما هو إيجابي".

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