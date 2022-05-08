الحزب الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعا بشان تشكيل الحكومة العراقية ..وجاء في بيانه

2022/05/08 | 19:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

جاء في بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الاحد ، الذي عقد اجتماعا لمجلس قيادته برئاسة مسعود بارزاني أتخذ فيه عددا من القرارات والمواقف بشأن القضايا الداخلية الكردستانية والعراقية.

واوضح البيان ان الاجتماع تناول عددا من المحاور منها الحوارات بعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي ...

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