2022/05/08 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الاحد، عدم وجود إرادة سياسية داخلية لحل الانسداد السياسي، موضحاً أن بعض الكتل تنتظر تعليماتها من الخارج لتغيير مسارها.وقال موات في تصريح لوكالة/المعلومة /، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ليس لهم اراء داخلية وهم مدعومين من الخارج لذلك القرار السياسي لحل الأزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانون: الانتماءات الخليجية عقدت المشهد وننتظر مفاجئات خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانون: الانتماءات الخليجية عقدت المشهد وننتظر مفاجئات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).