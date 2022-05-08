2022/05/08 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعيًا للفوز بموسم مثالي، ليفربول يبحث عن جولة نهائية مثالية بينما كان لدى توتنهام هوتسبر أفكار أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول بحاجة إلى معجزة للفوز بالبريميرليغ.. توتنهام يوجه ضربة قوية لأحلام الريدز) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول بحاجة إلى معجزة للفوز بالبريميرليغ.. توتنهام يوجه ضربة قوية لأحلام الريدز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).