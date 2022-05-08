التجارة: إجراءات فعالة لتأمين خزين استراتيجي من القمح والبطاقة التموينية

2022/05/08 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن حجم الخزين الاستراتيجي من الحنطة وتوقعاتها بشأن الموسم التسويقي، وفيما طمأنت باتخاذها إجراءات فعالة لتأمين خزين استراتيجي من القمح ومفردات البطاقة التموينية، أكدت وجود تمويل لتأمين المفردات لـمدة 6 أشهر.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تم نشره خلال الأيام الماضية حول الخزين الاستراتيجي، كان بمثابة معلومات قدمتها الشركة العامة لتجارة الحبوب كاجراء روتيني بغية تدخل وزارة المالية او مجلس الوزراء في مسألة توفير الخزين الاستراتيجي"، مبينا أن "الحكومة العراقية خصصت مبالغ لشراء 250 الف طن من الحنطة الاسترالية والألمانية".وتابع أن "موسم تسويق الحنطة ناجح بكل المقاييس، حيث تتسلم الوزارة 50 الف طن يومياً من القمح في جميع المراكز المنتشرة في عموم البلاد"، موضحا أنه "تم افتتاح مراكز تسويقية في الانبار وصلاح الدين والعمل مستمر على فتح مراكز جديدة في باقي المحافظات".وأكد أن "الموسم التسويقي سيحقق نحو 3.5 ملايين طن وهو انجاز جيد وخطوة لتأمين خزين من مادة الحنطة"، لافتا الى أن "الحكومة ومجلس النواب خصصا للبطاقة التموينية مليار دولار لشراء 3 ملايين طن كخزين استراتيجي". وبين أن "هذا القرار سيتيح توفير خزين استراتيجي لمدة 6 شهور في حين تأمين كامل مفردات البطاقة التموينية خلال الموسم التسويقي والذي بدأ يجني ثماره"، مطمئنا المواطنين بأن "هناك اجراءات فعالة في تأمين مادة القمح والسلة الغذائية، حيث تم صرف اموال كبيرة من وزارة المالية، اضافة الى تأمين المواد من خلال التسويق الاستراتيجي عبر قرار الامن الغذائي المزمع اقراره في الايام المقبلة".

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