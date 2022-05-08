بعد هجوم سيناء.. السيسي يترأس اجتماع

2022/05/08 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيسي بقيام عناصر تنفيذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية

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