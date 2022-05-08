مسؤول حكومي يوضح بشأن عمليات القتل

2022/05/08 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أوضح مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، حول عمليات القتل الغامضة في محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبد الله الحيالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ابي صيدا ومناطق اخرى سجلت في الاشهر الاخيرة العديد من عمليات القتل الغامضة والتي اثارت قلق بسبب تباين الآراء حول دوافعها وهوية المنفذين خاصة وان ديالى مرت بظروف عصيبة خلال السنوات الماضية بسبب هجمات المتطرفين المتكررة والتي ادوت بحياة العشرات".

وأضاف ان "التقييم الامني عبر نتائج التحقيقات اكدت انه بما لا يقبل الشك بان 90% من الجرائم الغامضة هي عمليات قتل بدوافع جنائية نتيجة مصالح وعدوات وثارات، حيث ان البعض منهم استغل البعد العشائري للتغطية عليها خاصة للجرائم التي تجري بدوافع الخصومات والعداوات".

وأشار الحيالي الى "ضرورة تشديد العشائر في ملف عمليات القتل العمد التي يحاول البعض منها ايجاد مخارج لهم للإفلات من العدالة"، مؤكدا "ضرورة ان يأخذ القانون مساره في معاقبة هؤلاء لانهم مصدر تهديد للمجتمع ككل".

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