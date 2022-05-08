لماذا هذه المحافظة العراقية تتصدر اعداد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية

2022/05/08 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قارأعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد، تسجيلها اعلى معدل حالات بالإصابات والوفيات بالحمى النزفية عن بقية المحافظات الأخرى.

وقال مدير قسم الصحة العامة حسين رياض في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ذي قار سجلت 28 إصابة بالحمى النزيفة و 5 حالات وفاة منذ ظهور أول إصابة هذا العام ولغاية الآن ".

وأضاف ان "ذي قار الأعلى بعدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية عن بقية المحافظات الأخرى"، مشيرا الى ان "السبب الذي جعل المحافظة تتصدر محافظات العراق بعدد الإصابات والوفيات المسجلة يأتي نتيجة للجهد الذي تقوم به فرق الرصد التابعة لدائرة الصحة بشكل دقيق".

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