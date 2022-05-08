التجارة تكشف عن حجم الخزين الاستراتيجي من الحنطة

2022/05/08 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسم تسويق الحنطة ناجح بكل المقاييس.

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