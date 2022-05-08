مدرب الصقور يقر بصعوبة مواجهة أمانة بغداد

2022/05/08 | 20:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أقر المدرب المساعد لفريق كرة القدم بنادي القوة الجوية مثنى خالد، بصعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام أمانة بغداد في الدوري الممتاز.وقال خالد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “فريق القوة الحوية استعد جيداً لمباراته المقبلة أمام أمانة بغداد حيث نبحث عن الانتصار في المواجهة لتحسين موقعنا في سلم الترتيب”.وبين أن […]

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