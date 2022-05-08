الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي خامنئي في طهران

2022/05/08 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته إلى طهران.

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