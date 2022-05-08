2022/05/08 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في اجتماعهم الأحد، بفرض مزيد من العقوبات القاسية التي ستكلف تكاليف باهظة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

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