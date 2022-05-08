أحداث سنجار تغضب ممثلي الأزيديين: لا اتفاق حكومياً مطبقاً وعودة التوتر واردة

2022/05/08 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق النائب الايزيدي في البرلمان العراقي، شريف سليمان، اليوم الأحد، على عدم تطبيق "اتفاق سنجار" المتفق عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغاية الآن.

وقال سليمان في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "حتى هذه اللحظة لا توجد أي نية حقيقة للحكومة الاتحادية لتطبيق اتفاق سنجار الموقع مع حكومة إقليم كردستان، كما انه الحكومة الاتحادية غير قادرة على تطبيق هذا الاتفاق لأسباب عدة منها سياسية".

وبين أن "استقرار قضاء سنجار، يكون من خلال تطبيع الأوضاع في القضاء، ومن خلال تطبيق الاتفاق الموقعة بين بغداد وأربيل، وبخلاف ذلك سوف يبقى الوضع غير مستقر".

وأكد أن "عودة التوتر الأمني لسنجار امر وارد باي لحظة، وهذا ما تتخوف منه الأطراف السياسية والشعبية".

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