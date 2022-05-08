ضربة للجيش العراقي تقتل ثلاثة ارهابيين في جبال كراو

2022/05/08 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن مقتل ثلاثة إرهابيين في جبال كراو.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفرقة الرابعة عشرة وبعد نصب كمين محكم في منطقة جبال كراو تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من داعش الإرهابي".

وأضافت ان "الإرهابيين كانوا متحصنين داخل الكهف".

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